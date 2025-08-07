Фейк как оружие: россия дискредитирует обмены пленными, выдумывая "отказ Украины"
Киев • УНН
российская пропаганда распространяет ложную информацию об обмене пленными, обвиняя Украину в затягивании процесса и "избирательности" списков. ЦПД заявляет, что эти утверждения не соответствуют действительности, а Украина придерживается принципа "всех на всех".
российская пропаганда продолжает атаковать самые чувствительные темы – на этот раз в эпицентре манипуляций оказался процесс обмена пленными. москва через своих чиновников распространяет ложную информацию, чтобы подорвать доверие к украинским государственным институтам и создать иллюзию "саботажа". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦПД.
Детали
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупреждает: кремль развернул очередную информационную атаку - на этот раз мишенью стала тема обмена военнопленными.
российские пропагандисты, в частности глава переговорной делегации в Стамбуле владимир мединский, заявляют, что третий этап обмена якобы задерживается из-за "отказа Украины забирать тысячу своих солдат". Также Киев обвиняют в "избирательности" подхода к спискам.
Эти утверждения не соответствуют действительности. Украинская сторона неоднократно подтверждала свою четкую позицию: принцип "всех на всех" остается неизменным, и именно россия затягивает процесс – как в военном, так и в информационном смысле
В Центре отмечают: распространение фейковых заявлений и даже вымышленных обращений от имени украинских пленных, в которых говорится об "исключении из списков", - это лишь часть большой манипулятивной кампании кремля. Ее цель – вызвать уныние среди родственников пленных и широкой общественности, создать впечатление, что Украина не выполняет своих обязательств.
Фейки об обмене пленными – не новое явление. Но сегодня, когда тема остается чрезвычайно болезненной для украинского общества, кремль пытается использовать ее как инструмент психологического давления.
Напомним
россия продолжает информационную кампанию по дискредитации обмена пленными, распространяя фейковые "обращения" от имени украинских военнопленных. Украина настаивает на обмене "всех на всех", тогда как рф пытается избежать такого формата.