Фейк как оружие: россия дискредитирует обмены пленными, выдумывая "отказ Украины"

Эксклюзив
08:14 • 2700 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 8768 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 20470 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 42550 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 48343 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97538 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 67974 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61491 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47821 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 101701 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая
6 августа, 23:14 • 13412 просмотра
Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные потерянные предметы
6 августа, 23:42 • 13918 просмотра
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге
7 августа, 00:34 • 13901 просмотра
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo
7 августа, 01:37 • 18047 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам
03:09 • 16292 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97538 просмотра
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97538 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины
6 августа, 14:07 • 76225 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
6 августа, 13:03 • 101701 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин
6 августа, 12:59 • 86601 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется
6 августа, 12:02 • 105637 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тим Кук
Сергей Лысак
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина
Индия
Белый дом
Донецкая область
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39 • 100907 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07 • 112500 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58 • 105643 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo
4 августа, 15:58 • 118064 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto
4 августа, 13:38 • 136219 просмотра
Фокс Ньюс
Хранитель
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136

Фейк как оружие: россия дискредитирует обмены пленными, выдумывая "отказ Украины"

Киев • УНН

 • 640 просмотра

российская пропаганда распространяет ложную информацию об обмене пленными, обвиняя Украину в затягивании процесса и "избирательности" списков. ЦПД заявляет, что эти утверждения не соответствуют действительности, а Украина придерживается принципа "всех на всех".

Фейк как оружие: россия дискредитирует обмены пленными, выдумывая "отказ Украины"

российская пропаганда продолжает атаковать самые чувствительные темы – на этот раз в эпицентре манипуляций оказался процесс обмена пленными. москва через своих чиновников распространяет ложную информацию, чтобы подорвать доверие к украинским государственным институтам и создать иллюзию "саботажа". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦПД.

Детали

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупреждает: кремль развернул очередную информационную атаку - на этот раз мишенью стала тема обмена военнопленными.

российские пропагандисты, в частности глава переговорной делегации в Стамбуле владимир мединский, заявляют, что третий этап обмена якобы задерживается из-за "отказа Украины забирать тысячу своих солдат". Также Киев обвиняют в "избирательности" подхода к спискам.

Эти утверждения не соответствуют действительности. Украинская сторона неоднократно подтверждала свою четкую позицию: принцип "всех на всех" остается неизменным, и именно россия затягивает процесс – как в военном, так и в информационном смысле

- сообщает ЦПД.

В Центре отмечают: распространение фейковых заявлений и даже вымышленных обращений от имени украинских пленных, в которых говорится об "исключении из списков", - это лишь часть большой манипулятивной кампании кремля. Ее цель – вызвать уныние среди родственников пленных и широкой общественности, создать впечатление, что Украина не выполняет своих обязательств.

Фейки об обмене пленными – не новое явление. Но сегодня, когда тема остается чрезвычайно болезненной для украинского общества, кремль пытается использовать ее как инструмент психологического давления.

Напомним

россия продолжает информационную кампанию по дискредитации обмена пленными, распространяя фейковые "обращения" от имени украинских военнопленных. Украина настаивает на обмене "всех на всех", тогда как рф пытается избежать такого формата.

Лилия Подоляк

