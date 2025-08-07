Фейк как оружие: россия дискредитирует обмены пленными, выдумывая "отказ Украины"

российская пропаганда продолжает атаковать самые чувствительные темы – на этот раз в эпицентре манипуляций оказался процесс обмена пленными. москва через своих чиновников распространяет ложную информацию, чтобы подорвать доверие к украинским государственным институтам и создать иллюзию "саботажа". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦПД.

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупреждает: кремль развернул очередную информационную атаку - на этот раз мишенью стала тема обмена военнопленными.

российские пропагандисты, в частности глава переговорной делегации в Стамбуле владимир мединский, заявляют, что третий этап обмена якобы задерживается из-за "отказа Украины забирать тысячу своих солдат". Также Киев обвиняют в "избирательности" подхода к спискам.

Эти утверждения не соответствуют действительности. Украинская сторона неоднократно подтверждала свою четкую позицию: принцип "всех на всех" остается неизменным, и именно россия затягивает процесс – как в военном, так и в информационном смысле