Фейк як зброя: росія дискредитує обміни полоненими, вигадуючи "відмову України"

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
08:14 • 6466 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 11900 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 22211 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 44199 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 49731 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99690 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68422 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61553 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47858 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 103303 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.9м/с
44%
755мм
Популярнi новини
Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети6 серпня, 23:42 • 15537 перегляди
Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі7 серпня, 00:34 • 15537 перегляди
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницюVideo7 серпня, 01:37 • 19735 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям7 серпня, 03:09 • 17947 перегляди
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto05:55 • 6700 перегляди
Публікації
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Ексклюзив
08:14 • 6466 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99690 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 77807 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 103303 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 88119 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тім Кук
Джо Байден
Нарендра Моді
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Індія
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 102028 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 113532 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 106626 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 118986 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 137127 перегляди
Актуальне
Fox News
Ґардіан
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136

Фейк як зброя: росія дискредитує обміни полоненими, вигадуючи "відмову України"

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про обмін полоненими, звинувачуючи Україну в затягуванні процесу та "вибірковості" списків. ЦПД заявляє, що ці твердження не відповідають дійсності, а Україна дотримується принципу "всіх на всіх".

Фейк як зброя: росія дискредитує обміни полоненими, вигадуючи "відмову України"

російська пропаганда продовжує атакувати найчутливіші теми – цього разу в епіцентрі маніпуляцій опинився процес обміну полоненими. москва через своїх посадовців поширює неправдиву інформацію, щоб підірвати довіру до українських державних інституцій та створити ілюзію "саботажу". Про це пише УНН з посиланням на повідомлення ЦПД.

Деталі

Центр протидії дезінформації РНБО України попереджає: кремль розгорнув чергову інформаційну атаку - на цей раз мішенню стала тема обміну військовополоненими.

російські пропагандисти, зокрема голова переговорної делегації у Стамбулі володимир мединський, заявляють, що третій етап обміну начебто затримується через "відмову України забирати тисячу своїх солдатів". Також Київ звинувачують у "вибірковості" підходу до списків.

Ці твердження не відповідають дійсності. Українська сторона неодноразово підтверджувала свою чітку позицію: принцип "всіх на всіх" залишається незмінним, і саме росія затягує процес – як у військовому, так і в інформаційному сенсі

- повідомляє ЦПД.

У Центрі наголошують: поширення фейкових заяв і навіть вигаданих звернень від імені українських полонених, у яких йдеться про "виключення зі списків", - це лише частина великої маніпулятивної кампанії кремля. Її мета – викликати зневіру серед родичів полонених та ширшої громадськості, створити враження, що Україна не виконує своїх зобов’язань.

Фейки про обмін полоненими – не нове явище. Але сьогодні, коли тема залишається надзвичайно болючою для українського суспільства, кремль намагається використати її як інструмент психологічного тиску.

Нагадаємо

росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації обміну полоненими, поширюючи фейкові "звернення" від імені українських військовополонених. Україна наполягає на обміні "всіх на всіх", тоді як рф намагається уникнути такого формату.

Лілія Подоляк

СуспільствоВійнаПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Україна