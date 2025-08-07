Фейк як зброя: росія дискредитує обміни полоненими, вигадуючи "відмову України"

російська пропаганда продовжує атакувати найчутливіші теми – цього разу в епіцентрі маніпуляцій опинився процес обміну полоненими. москва через своїх посадовців поширює неправдиву інформацію, щоб підірвати довіру до українських державних інституцій та створити ілюзію "саботажу". Про це пише УНН з посиланням на повідомлення ЦПД.

Деталі

Центр протидії дезінформації РНБО України попереджає: кремль розгорнув чергову інформаційну атаку - на цей раз мішенню стала тема обміну військовополоненими.

російські пропагандисти, зокрема голова переговорної делегації у Стамбулі володимир мединський, заявляють, що третій етап обміну начебто затримується через "відмову України забирати тисячу своїх солдатів". Також Київ звинувачують у "вибірковості" підходу до списків.

Ці твердження не відповідають дійсності. Українська сторона неодноразово підтверджувала свою чітку позицію: принцип "всіх на всіх" залишається незмінним, і саме росія затягує процес – як у військовому, так і в інформаційному сенсі - повідомляє ЦПД.

У Центрі наголошують: поширення фейкових заяв і навіть вигаданих звернень від імені українських полонених, у яких йдеться про "виключення зі списків", - це лише частина великої маніпулятивної кампанії кремля. Її мета – викликати зневіру серед родичів полонених та ширшої громадськості, створити враження, що Україна не виконує своїх зобов’язань.

Фейки про обмін полоненими – не нове явище. Але сьогодні, коли тема залишається надзвичайно болючою для українського суспільства, кремль намагається використати її як інструмент психологічного тиску.

Нагадаємо

росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації обміну полоненими, поширюючи фейкові "звернення" від імені українських військовополонених. Україна наполягає на обміні "всіх на всіх", тоді як рф намагається уникнути такого формату.