Favbet Tech стал партнером IT Arena 2025 во Львове

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 1010 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 7780 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 10860 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 12692 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 14863 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 17091 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 65072 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 55831 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 70906 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 89661 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.2м/с
36%
749мм
Популярные новости
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 82492 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 72534 просмотра
На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от ГенштабаPhoto19 августа, 06:00 • 9058 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов19 августа, 06:55 • 76199 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине07:45 • 11084 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 7780 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 10860 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 12693 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 6864 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 14864 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 6344 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 72538 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 44171 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 101856 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 91344 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
BFM TV
Гривна
Дія (сервис)
Нефть

Favbet Tech стал партнером IT Arena 2025 во Львове

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Компания стала партнером главной техконференции страны и представит свои ИИ-разработки.

Favbet Tech стал партнером IT Arena 2025 во Львове

Технологическая компания Favbet Tech стала партнером IT Arena 2025, которая состоится 26–28 сентября на стадионе "Арена Львов". Партнерство усиливает вовлеченность компании в развитие украинской IT-экосистемы и поддержку технологического сообщества.

В этом году IT Arena ожидает более 6000 участников из 30 стран и будет работать сразу на пяти сценах — Business, Technology, Product, Startup и, впервые, Defense, посвященной оборонным технологиям. В программе — Startup Competition с призовым фондом $60 000, Made in Ukraine Showcase для B2B-решений и около 50 митапов в финальный день. Среди заявленных спикеров — Михаил Федоров, Террелл Дж. Старр, Саша Мишо, Йонатан Левин и другие.

"IT Arena — очень качественная площадка, где украинские компании могут показать себя миру, получить импульс для дальнейшего развития. Для Favbet Tech это партнерство является продолжением наших усилий по поддержке украинского IT-комьюнити и развитию АI-экспертизы", — прокомментировал Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.

В течение 2024–2025 годов Favbet Tech системно поддерживает отраслевые события и объединения: компания — генеральный партнер и соинициатор AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, партнер серий CEO Talks и ежеквартальных встреч Diia.City Union, официальный партнер Forbes AI Day 2025 в Киеве.

Favbet Tech — украинская продуктовая IT-компания, которая разрабатывает высоконагруженные платформы для индустрии развлечений с фокусом на AI/ML, Big Data и безопасность цифровых сервисов. По итогам 2025 года компания включена в рейтинг ТОП-50 IT-компаний Украины от DOU.

Лилия Подоляк

Технологии
Дія (сервис)
Михаил Федоров
Forbes
Украина
Львов
Киев