Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 3028 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 12506 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 14132 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 15711 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 16604 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18061 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 70271 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 58767 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 73643 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 92369 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.1м/с
36%
749мм
Популярнi новини
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 88344 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 78367 перегляди
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 10964 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 81856 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні19 серпня, 07:45 • 12555 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 12506 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 14132 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 7718 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 15711 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 9622 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 8112 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 78961 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 46278 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 103793 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 93155 перегляди
Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
The Guardian
Долар США

Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Компанія стала партнером головної техконференції країни та презентує свої ШI-напрацювання.

Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові

Технологічна компанія Favbet Tech стала партнером IT Arena 2025, яка відбудеться 26–28 вересня на стадіоні "Арена Львів". Партнерство посилює залучення компанії до розвитку української ІТ-екосистеми та підтримки технологічної спільноти.

Цьогоріч IT Arena очікує більш як 6000 учасників із 30 країн і працюватиме одразу на п’яти сценах — Business, Technology, Product, Startup та вперше Defense, присвяченій оборонним технологіям. У програмі — Startup Competition з призовим фондом $60 000, Made in Ukraine Showcase для B2B-рішень і близько 50 мітапів у фінальний день. Серед заявлених спікерів — Михайло Федоров, Террелл Дж. Старр, Саша Мішо, Йонатан Левін та інші.

 "IT Arena — дуже якісний майданчик, де українські компанії можуть показати себе світу, отримати імпульс для подальшого розвитку. Для Favbet Tech це партнерство є продовженням наших зусиль із підтримки українського ІТ-ком’юніті та розвитку АІ-експертизи", — прокоментував Артем Скрипник, CEO Favbet Tech Протягом 2024–2025 років Favbet Tech системно підтримує галузеві події та об’єднання: компанія — генеральний партнер і співініціатор AI-комітету Асоціації IT Ukraine, партнер серій CEO Talks та щоквартальних зустрічей Diia.City Union, офіційний партнер Forbes AI Day 2025 у Києві.

Favbet Tech — українська продуктова ІТ-компанія, що розробляє високонавантажені платформи для індустрії розваг із фокусом на AI/ML, Big Data та безпеку цифрових сервісів. За підсумками 2025 року компанію включено до рейтингу ТОП-50 ІТ-компаній України від DOU.

Лілія Подоляк

Технології
Дія (сервіс)
Михайло Федоров
Forbes
Україна
Львів
Київ