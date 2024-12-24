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Favbet Tech поддержала третье событие CEO Talks от Diia.City Union

Favbet Tech поддержала третье событие CEO Talks от Diia.City Union

Киев  •  УНН

 • 6795 просмотра

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Favbet Tech в третий раз поддержала серию CEO Talks от Diia.City Union, где выступил совладелец Новой почты Вячеслав Климов. Участники обсудили секреты успеха компании и вызовы на пути к международному лидерству.

Favbet Tech продолжает поддерживать инициативы, направленные на развитие IT-сообщества и технологического бизнеса в Украине. В декабре компания уже в третий раз стала партнером серии CEO Talks, организованной Diia.City Union.

На этот раз главным спикером стал Вячеслав Климов, совладелец Новой почты и президент Союза украинских предпринимателей. Участники узнали о секретах успеха компании, которая покорила как украинский, так и международный рынки, а также обсудили самые большие вызовы на пути к лидерству.

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Фото: Diia.City Union. Вячеслав Климов, совладелец Новой почты и президент Союза украинских предпринимателей

Новая почта активно расширяет свою деятельность в Европе: Нидерланды стали 16-й страной, где компания открыла собственную курьерскую доставку. В 2024 году компания получила престижную награду "Почтовый оператор года" на World Post & Parcel Awards, а авиакомпания Supernova Airlines уже осуществляет коммерческие рейсы в ЕС.

CEO Talks — это серия закрытых мероприятий для обсуждения ключевых вызовов и возможностей в сфере технологий, обмена опытом и налаживания партнерств среди лидеров украинской IT-отрасли. Первое событие при поддержке Favbet Tech состоялось в сентябре с участием CEO компании "Киевстар" Александра Комарова. Спикером второй встречи CEO Talks в октябре был соучредитель и CEO сети мультимаркетов "Аврора" Тарас Панасенко.

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Фото: Артем Скрипник, CEO Favbet Tech

По словам CEO Favbet Tech Артема Скрипника, компания планирует продолжать поддержку CEO Talks как важной платформы для развития украинского tech-рынка: "CEO Talks — это уникальная возможность для украинских технологических лидеров обменяться опытом и совместно формировать видение будущего IT-сектора Украины. Мы поддерживаем такие инициативы, поскольку верим в силу партнерства и обсуждения важных вызовов отрасли".

О FAVBET Tech

FAVBET Tech — украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений. Входит в Топ-30 украинских ІТ-компаний по доходу и пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City". Компания является активным участником сообщества Diia.City Union и активно поддерживает инициативы, направленные на развитие IT-сектора в Украине.

О Diia.City Union

Diia.City Union — объединение резидентов правового и налогового пространства "Дія.City". Целью союза является становление конкурентной ІТ-отрасли в Украине, а также создание благоприятных условий для долгосрочного и успешного развития бизнеса резидентов "Дія.City".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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