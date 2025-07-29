Это логистический хаб для оккупантов: в ЦПД отреагировали на удары по сальску под ростовом

В ночь на 29 июля дроны атаковали город сальск ростовской области россии – под ударом оказалась железная дорога. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, там расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.

Железная дорога - это артерия войны. Без логистики скорость действий армии рф на фронте замедляется - заявил начальник ЦПД.

Также он опубликовал видеокадры удара по Сальску.

Напомним

В ночь на 25 июля в ростовской области рф прозвучали взрывы после объявления угрозы БПЛА. Местные жители сообщали о "громких звуках" в таганроге, новочеркасске, шахтах и матвеевом кургане.