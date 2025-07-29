Це логістичний хаб для окупантів: у ЦПД відреагували на удари по сальську під ростовом

У ніч на 29 липня дрони атакували місто сальськ ростовської області росії – під ударом опинилась залізниця. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

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Як зазначив Коваленко, там розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області.

Залізниця - це артерія війни. Без логістики швидкість дій армії рф на фронті гальмується - заявив начальник ЦПД.

Також він опублікував відеокадри удару по сальську.

Нагадаємо

У ніч на 25 липня в ростовській області рф пролунали вибухи після оголошення загрози БПЛА. Місцеві жителі повідомляли про "гучні звуки" у таганрозі, новочеркаську, шахтах та матвєєвому кургані.