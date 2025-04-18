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Эстония назвала проявлением слабости срыв США заявления G7 по удару по Сумам

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Председатель комиссии парламента Эстонии Марко Михкельсон назвал отказ США подписать заявление G7 по Сумам проявлением слабости. По его словам, нейтральность перед геноцидом никуда не ведет.

Эстония назвала проявлением слабости срыв США заявления G7 по удару по Сумам

Марко Михкельсон, глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам, назвал отказ США подписать заявление G7 по Сумам проявлением слабости. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Глава комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, у которого в последнее время была череда встреч с представителями Конгресса США, считает, что сейчас очень важно сохранить тесный контакт с ближайшими союзниками как в Европе, так и в США. Встречи, состоявшиеся на прошлой неделе в Вашингтоне и в Таллинне, продемонстрировали активное сотрудничество сторон в важнейших вопросах – прежде всего обороны и оборонных расходов. Однако некоторые вопросы остаются открытыми.

Прежде всего, это связано с приоритетами новой американской администрации. Переговоры с россией, торговые отношения и другие темы, которые могут иметь серьезные последствия. Например, идея Дональда Трампа относительно Гренландии или отношений между США и Канадой

- сказал Михкельсон.

Комментируя отказ Вашингтона подписывать совместное заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам, Марко Михкельсон отметил, что Дональд Трамп пытается быть нейтральным, желая склонить обе стороны к переговорам, как он думает, и прекратить войну.

Тем временем пока что переговоры ни к чему не привели.

Мы видим, что реальных предпосылок достижения мира нет. Нейтральность перед геноцидом, перед атаками, которые мы видели в минувшие выходные в Сумах, – настанет время, когда администрация США поймет, что эта позиция никуда не ведет. Это знак слабости со стороны США

- заявил Михкельсон.

Дополнение

россия нанесла ракетный удар по Сумам через два дня после очередного визита в рф Стивена Виткоффа, специального посланника президента США Дональда Трампа. В результате удара погибло более 30 человек, в том числе двое детей, еще 117 человек получили ранения, среди них 15 детей.

США сообщили другие страны "Большой семерки", что не будут подписывать совместное заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам. Белый дом сообщил союзникам, что не может этого сделать, поскольку работает над сохранением пространства для мирных переговоров с россией.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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