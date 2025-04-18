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The Guardian

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Естонія назвала проявом слабкості зрив США заяви G7 щодо удару по Сумах

Київ • УНН

 • 6284 перегляди

Голова комісії парламенту Естонії Марко Міхкельсон назвав відмову США підписати заяву G7 щодо Сум проявом слабкості. За його словами, нейтральність перед геноцидом нікуди не веде.

Естонія назвала проявом слабкості зрив США заяви G7 щодо удару по Сумах

Марко Міхкельсон, голова комісії парламенту Естонії у закордонних справах, назвав відмову США підписати заяву G7 щодо Сум проявом слабкості. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Голова комісії Рійгікогу у закордонних справах Марко Міхкельсон, у якого останнім часом була низка зустрічей із представниками Конгресу США, вважає, що зараз дуже важливо зберегти тісний контакт із найближчими союзниками як у Європі, так і в США. Зустрічі, що відбулися минулого тижня у Вашингтоні та в Таллінні, продемонстрували активну співпрацю сторін у найважливіших питаннях – насамперед оборони та оборонних витрат. Однак деякі питання залишаються відкритими.

Перш за все, це пов'язано з пріоритетами нової американської адміністрації. Переговори з росією, торговельні відносини та інші теми, які можуть мати серйозні наслідки. Наприклад, ідея Дональда Трампа щодо Гренландії або відносин між США і Канадою

- сказав Міхкельсон.

Коментуючи відмову Вашингтона підписувати спільну заяву із засудженням російського ракетного удару по Сумах, Марко Міхкельсон зазначив, що Дональд Трамп намагається бути нейтральним, бажаючи схилити обидві сторони до перемовин, як він думає, і припинити війну.

Тим часом поки що переговори ні до чого не привели.

Ми бачимо, що реальних передумов досягнення миру немає. Нейтральність перед геноцидом, перед атаками, які ми бачили минулими вихідними в Сумах, – настане час, коли адміністрація США зрозуміє, що ця позиція нікуди не веде. Це знак слабкості з боку США

- заявив Міхкельсон.

Доповнення

росія завдала ракетного удару по Сумам через два дні після чергового візиту до рф Стівена Віткоффа, спеціального посланника президента США Дональда Трампа. Унаслідок удару загинуло понад 30 людей, зокрема двоє дітей, ще 117 людей дістали поранення, серед них 15 дітей.

США повідомили інші країни "Великої сімки", що не підписуватимуть спільну заяву із засудженням російського ракетного удару по Сумам. Білий дім повідомив союзникам, що не може цього зробити, оскільки працює над збереженням простору для мирних переговорів із росією.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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