Эстония может ограничить работу еще одного КПП на границе с Россией

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  134251 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  116328 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  158274 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  147229 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140569 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125604 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  93747 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84586 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153896 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168357 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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25 апреля 2024, 11:04  •  258418 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  395871 просмотра

Эстония может ограничить работу еще одного КПП на границе с Россией

Эстония планирует закрыть пункт пересечения границы с Россией "Койдули" для лучшего выполнения санкций, уменьшения транспортных перевозок и экономии средств. О то это может привести к потере налоговых поступлений для местного муниципалитета.

Новости Мира •   •  5061 просмотра
Эстония может ограничить работу еще одного КПП на границе с Россией

Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области - Сырский

В то время, как на фронте обострилась ситуация, украинские военные установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.

Война •   •  6401 просмотра
Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области - Сырский

"Эвакуация с Полтавщины": в ГСЧС предупредили украинцев об очередном российском фейке

Украинцы в Полтавской области получили фейковые сообщения о якобы эвакуации, которые Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла как враждебную дезинформацию, направленную на дестабилизацию ситуации.

Война •   •  7509 просмотра
"Эвакуация с Полтавщины": в ГСЧС предупредили украинцев об очередном российском фейке

В Тбилиси активисты собрались на акцию протеста против закона об "иноагентах"

В воскресенье, 28 апреля, активисты собрались в Тбилиси на очередную акцию протеста против законопроекта об "иностранных агентах", скандируя "Нет российскому закону. Да - Европе", и двинулись к парламенту, окружив здание символической "живой цепью"

Новости Мира •   •  7225 просмотра
В Тбилиси активисты собрались на акцию протеста против закона об "иноагентах"

В Сумской области взрывы - СМИ

По сообщениям местных СМИ, в Сумах и Сумской области Украины прогремели взрывы после того, как во многих регионах была объявлена воздушная тревога.

Война •   •  14017 просмотра

Дожди, местами грозы: прогноз погоды на понедельник

Дожди и грозы ожидаются на юго-востоке Украины, на остальной территории 29 апреля будет переменная облачность, температура воздуха будет колебаться в пределах 4-25°C по всей стране.

Общество •   •  14386 просмотра
Дожди, местами грозы: прогноз погоды на понедельник

Великобритания планирует создать собвственную гиперзвуковую ракету к 2030 году

Великобритания планирует разработать и развернуть собственную гиперзвуковую крылатую ракету к 2030 году в рамках увеличения расходов на оборону, о котором объявил премьер-министр Риши Сунак.

Новости Мира •   •  14341 просмотра
Великобритания планирует создать собвственную гиперзвуковую ракету к 2030 году

Создатели TikTok опасаются экономического удара от потенциального запрета США

TikTok стал важнейшим инструментом для многих малых предприятий в США, обеспечивая рост более 7 миллионов предприятий, принося миллиардные доходы и поддерживая более 224 000 рабочих мест. Потенциальный запрет в США станет серьезным экономическим ударом.

Новости Мира •   •  15211 просмотра
Создатели TikTok опасаются экономического удара от потенциального запрета США

Украинские гимнасты - чемпионы командного многоборья Евро-2024

Украинские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике среди мужчин.

спорт •   •  15929 просмотра
Украинские гимнасты - чемпионы командного многоборья Евро-2024

В МИД подтвердили убийство двух украинских военных в Германии

В немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее погибли двое украинских военнослужащих, которые проходили медицинскую реабилитацию, сообщает министерство иностранных дел Украины.

Наши за границей •   •  16223 просмотра
В МИД подтвердили убийство двух украинских военных в Германии