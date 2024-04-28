Эстония может ограничить работу еще одного КПП на границе с Россией

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В то время, как на фронте обострилась ситуация, украинские военные установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.
"Эвакуация с Полтавщины": в ГСЧС предупредили украинцев об очередном российском фейке
Украинцы в Полтавской области получили фейковые сообщения о якобы эвакуации, которые Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла как враждебную дезинформацию, направленную на дестабилизацию ситуации.
В Тбилиси активисты собрались на акцию протеста против закона об "иноагентах"
В воскресенье, 28 апреля, активисты собрались в Тбилиси на очередную акцию протеста против законопроекта об "иностранных агентах", скандируя "Нет российскому закону. Да - Европе", и двинулись к парламенту, окружив здание символической "живой цепью"
В Сумской области взрывы - СМИ
По сообщениям местных СМИ, в Сумах и Сумской области Украины прогремели взрывы после того, как во многих регионах была объявлена воздушная тревога.
Дожди, местами грозы: прогноз погоды на понедельник
Дожди и грозы ожидаются на юго-востоке Украины, на остальной территории 29 апреля будет переменная облачность, температура воздуха будет колебаться в пределах 4-25°C по всей стране.
Великобритания планирует создать собвственную гиперзвуковую ракету к 2030 году
Великобритания планирует разработать и развернуть собственную гиперзвуковую крылатую ракету к 2030 году в рамках увеличения расходов на оборону, о котором объявил премьер-министр Риши Сунак.
Создатели TikTok опасаются экономического удара от потенциального запрета США
TikTok стал важнейшим инструментом для многих малых предприятий в США, обеспечивая рост более 7 миллионов предприятий, принося миллиардные доходы и поддерживая более 224 000 рабочих мест. Потенциальный запрет в США станет серьезным экономическим ударом.
Украинские гимнасты - чемпионы командного многоборья Евро-2024
Украинские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике среди мужчин.
В МИД подтвердили убийство двух украинских военных в Германии
В немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее погибли двое украинских военнослужащих, которые проходили медицинскую реабилитацию, сообщает министерство иностранных дел Украины.