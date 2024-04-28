Эстония может ограничить работу еще одного КПП на границе с Россией

В Эстонии хотят ограничить работу еще одного пункта пропуска с Россией. Предварительно правительство планирует закрыть КПП "Койдулы". Об этом пишет УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Как заявили в Министерстве финансов Эстонии, что на это есть две причины: во-первых, так легче выполнять санкции, транспорта стало меньше, и не приходится открывать границу с Россией. Также говорят, что таким образом можно экономить средства, хотя удастся сэкономить немного.

В то же время такой шаг обусловит уменьшение налоговых поступлений для местного муниципалитета.

Муниципалитет также обеспокоен тем, как ночное закрытие пограничного перехода Койдула влияет на повседневную работу россиян с эстонским гражданством в компаниях, работающих вдоль границы.

Контекст

Власти Эстонии зимой, 1 февраля, закрыли пограничный переход с Россией в Нарве для проезда автомобилей. Теперь пересечь его можно только пешком. Ожидается, что пограничный переход Нарва-Ивангород останется закрытым для автомобилей до конца 2025 года.

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