Естонія може обмежити роботу ще одного КПП на кордоні з росією
Київ • УНН
Естонія планує закрити пункт перетину кордону з росією "Койдулі" для кращого виконання санкцій, зменшення транспортних перевезень та економії коштів. Про те це може призвести до втрати податкових надходжень для місцевого муніципалітету.
У Естонії хочуть обмежити роботу ще одного пункту пропуску із Росією. Попередьо уряд планує закрити КПП "Койдули". Про це пише УНН з посиланням на ERR.
Деталі
Як заявили у Міністерстві фінансів Естонії, що на це є дві причини: по-перше, так легше виконувати санкції, транспорту стало менше, і не доводиться відкривати кордон з росією. Також кажуть, що таким чином можна економити кошти, хоча вдасться заощадити небагато.
Водночас такий крок зумовить зменшення податкових надходжень для місцевого муніципалітету.
Муніципалітет також стурбований тим, як нічне закриття прикордонного переходу Койдула впливає на повсякденну роботу росіян з естонським громадянством у компаніях, що працюють уздовж кордону.
Контекст
Влада Естонії взимку, 1 лютого, закрила прикордонний перехід із росією у Нарві для проїзду автомобілів. Тепер перетнути його можна тільки пішки. Очікується, що прикордонний перехід Нарва-Івангород залишиться закритим для автівок до кінця 2025 року.
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