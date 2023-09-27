ЕС хочет сделать правила предоставления убежища мигрантам более жесткими. Германия поддержала

Детали

Глава правительства Германии Олаф Шольц, несмотря на сопротивление партии "Зеленых" и лично министра иностранных дел Анналены Бербок, выступил за новый закон о предоставлении убежища на территории ЕС. Такое заявление, прозвучало сегодня в кулуарах заседания кабинета министров.

Уже завтра министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Брюсселе для того, чтобы принять решение по ужесточению процедуры получения убежища на территории ЕС. Без согласия Германии реализовать реформу было бы невозможно.

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Новые правила, которые собираются ввести власти Евросоюза, предусматривают, что в случае миграционного кризиса страны по своему усмотрению могут ухудшить условия, в которых находятся лица, запросившие убежище. В частности, речь идет о снижении стандартов размещения и ухода за беженцами

Громче всех против такой меры высказывалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок. При этом Еврокомиссия и Европарламент призвали Германию не блокировать реформу.

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Шольц, по информации BILD, на сегодняшнем заседании четко дал понять, что немецкое правительство не будет препятствовать этому предложению, поэтому завтра в Брюсселе министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер должна будет проголосовать в его поддержку. Бербок, как сообщили источники BILD, тоже присутствовала на этом заседании, но не стала спорить с канцлером.

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Дополнение

Как и каждый год в это время, итальянский остров Лампедуза, расположенный в 145 км к северу от Туниса, страдает от наплыва десятков тысяч мигрантов из Африки. В середине сентября за неделю, на остров с населением в 6 тысяч, приплыло более 10 000 человек.

Франция, Австрия и Германия в Баварии чтобы предотвратить поток нелегалов усиливают контроль на границе с Италией, но эффект от осуществляемого внутри ЕС пограничного контроля, пока слишком мал, считает эксперт по миграции Геральд Кнаус, пишет DW.

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Германия - главная цель для нелегальных мигрантов, несмотря на то, что ее границы не являются внешними границами ЕС. Сразу попасть в ФРГ, не оказавшись перед этим в одной из стран Евросоюза, где, согласно Дублинским соглашениям, и должны просить убежище мигранты, они не могут. Разве только воздушным путем.

Между тем по данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев (BAMF), к августу нынешнего года было подано 220 тысяч прошений о предоставлении убежища в Германии. В Италии же, например, за аналогичный период было подано лишь 64 тысячи таких ходатайств. Те лица, кому немецкие власти отказывают в предоставлении убежища, должны быть депортированы из ФРГ. Но это происходит редко.

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