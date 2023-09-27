ЕС хочет сделать правила предоставления убежища мигрантам более жесткими. Германия поддержала
Киев • УНН
Киев. 27 сентября. УНН. Завтра министры иностранных дел стран ЕС соберутся для голосования за ужесточение процедуры получения убежища на территории ЕС. Без голоса Германии это было бы невозможно. Глава правительства Германии Олаф Шольц сообщил о поддержке реформы несмотря на несогласие некоторых политических сил и главы внешнеполитического ведомства, пишет BILD, передает УНН.
Детали
Глава правительства Германии Олаф Шольц, несмотря на сопротивление партии "Зеленых" и лично министра иностранных дел Анналены Бербок, выступил за новый закон о предоставлении убежища на территории ЕС. Такое заявление, прозвучало сегодня в кулуарах заседания кабинета министров.
Уже завтра министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Брюсселе для того, чтобы принять решение по ужесточению процедуры получения убежища на территории ЕС. Без согласия Германии реализовать реформу было бы невозможно.
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Новые правила, которые собираются ввести власти Евросоюза, предусматривают, что в случае миграционного кризиса страны по своему усмотрению могут ухудшить условия, в которых находятся лица, запросившие убежище. В частности, речь идет о снижении стандартов размещения и ухода за беженцами
Громче всех против такой меры высказывалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок. При этом Еврокомиссия и Европарламент призвали Германию не блокировать реформу.
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Шольц, по информации BILD, на сегодняшнем заседании четко дал понять, что немецкое правительство не будет препятствовать этому предложению, поэтому завтра в Брюсселе министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер должна будет проголосовать в его поддержку. Бербок, как сообщили источники BILD, тоже присутствовала на этом заседании, но не стала спорить с канцлером.
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Дополнение
Как и каждый год в это время, итальянский остров Лампедуза, расположенный в 145 км к северу от Туниса, страдает от наплыва десятков тысяч мигрантов из Африки. В середине сентября за неделю, на остров с населением в 6 тысяч, приплыло более 10 000 человек.
Франция, Австрия и Германия в Баварии чтобы предотвратить поток нелегалов усиливают контроль на границе с Италией, но эффект от осуществляемого внутри ЕС пограничного контроля, пока слишком мал, считает эксперт по миграции Геральд Кнаус, пишет DW.
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Германия - главная цель для нелегальных мигрантов, несмотря на то, что ее границы не являются внешними границами ЕС. Сразу попасть в ФРГ, не оказавшись перед этим в одной из стран Евросоюза, где, согласно Дублинским соглашениям, и должны просить убежище мигранты, они не могут. Разве только воздушным путем.
Между тем по данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев (BAMF), к августу нынешнего года было подано 220 тысяч прошений о предоставлении убежища в Германии. В Италии же, например, за аналогичный период было подано лишь 64 тысячи таких ходатайств. Те лица, кому немецкие власти отказывают в предоставлении убежища, должны быть депортированы из ФРГ. Но это происходит редко.
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