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ЄС хоче зробити правила надання притулку мігрантам жорсткішими. Німеччина підтримала

ЄС хоче зробити правила надання притулку мігрантам жорсткішими. Німеччина підтримала

Київ • УНН

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Київ. 27 вересня. УНН. Завтра міністри закордонних справ країн ЄС зберуться для голосування за посилення процедури отримання притулку на території ЄС. Без голосу Німеччини це було б не можливо. Глава уряду Німеччини Олаф Шольц повідомив про підтримку реформи попри незгоду деяких політичних сил та глави зовнішньополітичного відомства, пише BILD, передає УНН. 

Деталі

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц, попри опір партії "Зелених" і особисто міністра закордонних справ Анналени Бербок, виступив за новий закон про надання притулку на території ЄС. Така заява, прозвучала сьогодні в кулуарах засідання кабінету міністрів.

Уже завтра міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться в Брюсселі для того, щоб ухвалити рішення щодо посилення процедури отримання притулку на території ЄС. Без згоди Німеччини реалізувати реформу було б неможливо.

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Нові правила, які збирається запровадити влада Євросоюзу, передбачають, що в разі міграційної кризи країни на власний розсуд можуть погіршити умови, в яких перебувають особи, які запросили притулок. Зокрема, йдеться про зниження стандартів розміщення та догляду за біженцями

Голосніше за всіх проти такого заходу висловлювалася глава МЗС ФРН Анналена Бербок. При цьому Єврокомісія і Європарламент закликали Німеччину не блокувати реформу.

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Шольц, за інформацією BILD, на сьогоднішньому засіданні чітко дав зрозуміти, що німецький уряд не перешкоджатиме цій пропозиції, тому завтра в Брюсселі міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер повинна буде проголосувати на її підтримку. Бербок, як повідомили джерела BILD, теж була присутня на цьому засіданні, але не стала сперечатися з канцлером.

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Доповнення

Як і щороку в цей час, італійський острів Лампедуза, розташований за 145 км на північ від Тунісу, потерпає від напливу десятків тисяч мігрантів з Африки. В середині вересня за тиждень, на острів з населенням у 6 тисяч, приплило понад 10 000 осіб.

Франція, Австрія та Німеччина в Баварії щоб запобігти потоку нелегалів посилюють контроль на кордоні з Італією, але ефект від здійснюваного всередині ЄС прикордонного контролю, поки що надто малий, вважає експерт з міграції Геральд Кнаус, пише DW.

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Німеччина - головна мета для нелегальних мігрантів, попри те, що її кордони не є зовнішніми кордонами ЄС. Одразу потрапити до ФРН, не опинившись перед цим в одній із країн Євросоюзу, де, згідно з Дублінськими угодами, і мають просити притулок мігранти, вони не можуть. Хіба тільки повітряним шляхом.

Тим часом за даними Федерального відомства у справах мігрантів і біженців (BAMF), до серпня нинішнього року було подано 220 тисяч прохань про надання притулку в Німеччині. В Італії ж, наприклад, за аналогічний період було подано лише 64 тисячі таких клопотань. Ті особи, кому німецька влада відмовляє в наданні притулку, мають бути депортовані з ФРН. Але це відбувається рідко.

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