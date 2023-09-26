У 2024 році Німеччина вдвічі скоротить федеральну допомогу біженцям - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє штатам для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців наступного року в рамках скорочення бюджету на тлі стрімкого зростання інфляції після років чималих витрат. Про це повідомили джерела Reuters у понеділок, пише УНН.
Деталі
Більше 1 мільйона людей шукали притулку в Німеччині після вторгнення росії в Україну, і їхня підтримка вплинула на міста та муніципалітети країни, а 16 земель країни вимагали більше федеральних коштів для покриття витрат біженців наступного року.
У понеділок Берлін поінформував штати, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат біженців у 2024 році, порівняно з 3,75 мільярда євро цього року, повідомили два джерела в уряді.
Федеральний уряд не обіцяв, що в наступні роки він відповідатиме фінансуванню 2023 року.
Представник міністерства фінансів заявив, що зустріч федерального уряду та урядів штатів у понеділок з цих питань не дала результатів перед запланованою консультацією з канцлером у листопаді.
«По суті, штати несуть відповідальність за розміщення та догляд за біженцями. Федеральний уряд усвідомлює національний вимір», – додав речник.
Уряд також скасує свій внесок у витрати на догляд та інтеграцію українських біженців, додали джерела.
Нагадаємо
Раніше УНН писало, що Польща, ймовірно, скоротить фінансову підтримку мільйона українських біженців, яких вона приймає.
Проте пізніше стало відомо, що Рада ЄС має на цьому тижні продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Після затвердження продовження дії директиви країни - члени ЄС, зокрема і Польща, будуть зобов’язані її виконувати.