Польща, ймовірно, припинить допомогу українським біженцям у наступному році

Деталі

Хоча уряд у Варшаві був одним з найпалкіших прихильників України, допомагаючи їй захиститися від російського вторгнення, пропонуючи фінансову та військову допомогу і слугуючи воротами для західних поставок, зв'язки між двома країнами погіршуються напередодні жовтневих виборів у Польщі, пише видання.

Підтримка біженців, яка містить відмову від вимог щодо проживання і надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, медичної допомоги та сімейних виплат, не буде продовжена наступного року, заявив речник уряду Пьотр Мюллер в інтерв'ю телеканалу Polsat.

"Ці правила просто втратять чинність наступного року. Я думаю, що ці правила не будуть продовжені в значній мірі", - сказав Мюллер.

За словами заступника міністра сім'ї та соціальної політики Анни Шмідт, Польща, до травня витратила близько 2,4 млрд злотих (550 млн доларів) на допомогу українським сім'ям, які були змушені тікати від війни до Польщі.

Доповнення

Це, ймовірно, посилить напруженість після того, як польська правляча партія "Право і справедливість" продовжила заборону на імпорт зерна з України, попри рішення Європейського Союзу про припинення ембарго, оскільки прагне заручитися підтримкою польських фермерів перед голосуванням 15 жовтня, пише Bloomberg.

Україна, яка була змушена експортувати зерно суходолом через російську блокаду поставок через Чорне море, у відповідь оскаржила цю заборону у Світовій організації торгівлі.