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Польша, вероятно, прекратит помощь украинским беженцам в следующем году

Польша, вероятно, прекратит помощь украинским беженцам в следующем году

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку миллиона украинских беженцев, которых она принимает, заявило правительство, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Хотя правительство в Варшаве было одним из самых ярых сторонников Украины, помогая ей защититься от российского вторжения, предлагая финансовую и военную помощь и служа воротами для западных поставок, связи между двумя странами ухудшаются накануне октябрьских выборов в Польше, пишет издание.

Поддержка беженцев, которая включает в себя отказ от требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, свободный доступ к школам, медицинской помощи и семейным выплатам, не будет продлена в следующем году, заявил представитель правительства Петр Мюллер в интервью телеканалу Polsat.

"Эти правила просто потеряют силу в следующем году. Я думаю, что эти правила не будут продлены в значительной степени", - сказал Мюллер. 

По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Польша, до мая потратила около 2,4 млрд злотых (550 млн долларов) на помощь украинским семьям, которые были вынуждены бежать от войны в Польшу.

Дополнение

Это, вероятно, усилит напряженность после того, как польская правящая партия "Право и справедливость" продлила запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Европейского Союза о прекращении эмбарго, поскольку стремится заручиться поддержкой польских фермеров перед голосованием 15 октября, пишет Bloomberg.

Украина, которая была вынуждена экспортировать зерно по суше из-за российской блокады поставок через Черное море, в ответ обжаловала этот запрет во Всемирной торговой организации.

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