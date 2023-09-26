В 2024 году Германия вдвое сократит федеральную помощь беженцам - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь, которую она выделяет штатам для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев в следующем году в рамках сокращения бюджета на фоне стремительного роста инфляции после лет немалых расходов. Об этом сообщили источники Reuters в понедельник, пишет УНН.
Детали
Более 1 миллиона человек искали убежища в Германии после вторжения России в Украину, и их поддержка повлияла на города и муниципалитеты страны, а 16 земель страны потребовали больше федеральных средств для покрытия расходов беженцев в следующем году.
В понедельник Берлин проинформировал штаты, что выделит максимум 1,7 миллиарда евро на поддержку расходов беженцев в 2024 году, по сравнению с 3,75 миллиарда евро в этом году, сообщили два источника в правительстве.
Федеральное правительство не обещало, что в последующие годы оно будет соответствовать финансированию 2023 года.
Представитель министерства финансов заявил, что встреча федерального правительства и правительств штатов в понедельник по этим вопросам не дала результатов перед запланированной консультацией с канцлером в ноябре.
«По сути, штаты несут ответственность за размещение и уход за беженцами. Федеральное правительство осознает национальное измерение», – добавил спикер.
Правительство также отменит свой вклад в расходы на уход и интеграцию украинских беженцев, добавили источники.
Напомним
Ранее УНН писало, что Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку миллиона украинских беженцев, которых она принимает.
Однако позже стало известно, что Совет ЕС должен на этой неделе продлить временную защиту для украинцев, бежавших от войны в Украине. После утверждения продления действия директивы страны - члены ЕС, в том числе и Польша, будут обязаны’выполнять ее.