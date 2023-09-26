В 2024 году Германия вдвое сократит федеральную помощь беженцам - Reuters

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь, которую она выделяет штатам для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев в следующем году в рамках сокращения бюджета на фоне стремительного роста инфляции после лет немалых расходов. Об этом сообщили источники Reuters в понедельник, пишет УНН.