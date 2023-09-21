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ЄС змусить Польщу продовжити тимчасовий захист українцям - ЗМІ

ЄС змусить Польщу продовжити тимчасовий захист українцям - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Рада ЄС має наступного тижня продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Після затвердження продовження дії директиви країни - члени ЄС, зокрема і Польща, будуть зобов’язані її виконувати, повідомили Радіо Свобода джерела у дипломатичних колах, пише УНН.

Деталі

Рада ЄС має наступного четверга продовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до 2025-го. Поки що, за словами джерел, лише Польща висувала певні заперечення щодо продовження (Варшава вимагає збільшення фінансування від ЄС на утримання біженців).

Спочатку в Раді ЄС спробують затвердити рішення одноголосно, щоб продемонструвати єдність Європейського союзу. Утім, якщо Польща почне вдаватися до блокування, то рішення ухвалять більшістю так як директива не вимагає одноголосного голосування.

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Після затвердження рішення – країни-члени будуть зобовʼязані її виконувати, пояснив єврокомісар з питань зайнятості та соцправ Ніколя Шміт.

«Сподіваюся, що якщо це рішення буде ухвалене, то країни-члени ЄС все-таки його виконуватимуть, бо якщо вони не виконуватимуть його належним чином, вони повинні будуть доповісти нам, як вони поводитимуться з особами, які все ще перебувають у їхніх країнах і потребують захисту», – сказав Ніколя Шміт.

Нагадаємо

13 вересня Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європарламентом заявила, що Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Це рішення означає, що українці, які перебувають у ЄС, зможуть продовжувати жити, працювати та навчатися в країнах ЄС до 2025 року. Тепер рішення повинна погодити Рада ЄС.

Українські Національні Новини

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