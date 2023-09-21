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ЕС заставит Польшу продлить временную защиту украинцам - СМИ

ЕС заставит Польшу продлить временную защиту украинцам - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Совет ЕС должен на следующей неделе продлить временную защиту для украинцев, бежавших от войны в Украине. После утверждения продления действия директивы – страны-члены ЕС, в том числе и Польша, будут обязаны выполнять ее, сообщили Радио Свобода источники в дипломатических кругах, пишет УНН.

Детали

Совет ЕС должен в следующий четверг продлить действие директивы о временной защите для украинцев до 2025-го. Пока, по словам источников, только Польша выдвигала определенные возражения относительно продления (Варшава требует увеличения финансирования от ЕС на содержание беженцев).

Сначала в Совете ЕС попытаются утвердить решение единогласно, чтобы продемонстрировать единство Европейского союза. Впрочем, если Польша начнет прибегать к блокированию, то решение примут большинством так как директива не требует единогласного голосования.

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После утверждения решения – страны-члены будут обязаны его выполнять, пояснил еврокомиссар по вопросам занятости и соцправ Николя Шмит.

«Надеюсь, что если это решение будет принято, то страны-члены ЕС все-таки его будут выполнять, потому что если они не будут выполнять его должным образом, они должны будут доложить нам, как они будут обращаться с лицами, которые все еще находятся в их странах и нуждаются в защите», – сказал Николя Шмит.

Напомним

13 сентября Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом заявила, что Европейский Союз продлил временную защиту для украинцев, которые сбежали от войны в Украине. Это решение означает, что украинцы, находящиеся в ЕС, смогут продолжать жить, работать и учиться в странах ЕС до 2025 года. Теперь решение должен согласовать Совет ЕС.

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