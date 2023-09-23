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Сьогодні Всесвітній день мігрантів та біженців: скільки українців були змушені тікати від війни, миротворчі ініціативи Ватикану

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сьогодні, 24 вересня, - Всесвітній день мігрантів та біженців. Ця подія, яка відзначається щорічно в останню неділю вересня, була започаткована Католицькою церквою напередодні Першої світової війни, пише УНН.

Папа Пій Х, який очолював Святий престол у 1903-1914 роках, закликав молитися за італійців, які з різноманітних причин покинули свою країну. З роками подія еволюціонувала, і охопила не лише італійців, а й усіх мігрантів і біженців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Папа Римський про кризу з нелегалами в ЄС: мігранти “не вторгаються, а шукають гостинності”

Українські біженці

За оцінками різноманітних міжнародних та громадських організацій, на даний момент кількість українських біженців, які були змушені виїхати з країни через повномасштабну російську агресію, перевищила 8 мільйонів. Понад 5 мільйонів з них звернулися за статусом тимчасового захисту в країнах Західної Європи.
Польща, Німеччина та Чехія, прийняли найбільше українців.

В ООН зазначають, що втеча українців від жахіть російської повномасштабної агресії стала наймасовішим вимушеним переселенням в Європі з часів Другої світової війни.

Як Ватикан ставиться до російської агресії

Позиція Папи Римського Франциска щодо нападу росію на Україну залишається нейтральною.

Він періодично закликає молитися за Україну та українців. Навіть призначив свого спецпредставника по мирному врегулюванню в Україні.

Водночас, Франциск відзначився скандальною заявою про “велич” росії, за яку його розкритикували не тільки в Україні.

В Україні реально оцінюють можливості понтифікат вплинути на ситуацію. Зокрема, після зустрічі з ним Зеленський заявив, “Якщо Папа Франциск зможе повернути наших дітей, я вважаю, що цього достатньо”.

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