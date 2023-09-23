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Папа Римський про кризу з нелегалами в ЄС: мігранти "не вторгаються, а шукають гостинності"

Папа Римський про кризу з нелегалами в ЄС: мігранти "не вторгаються, а шукають гостинності"

Київ • УНН

 • 85595 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Папа Франциск сьогодні в Марселі заявив, що влада ЄС повинна більше піклуватися про мігрантів, які перетинають Середземне море, зауваживши, що "вони шукають гостинності", пише AFP, передає УНН.

Деталі

Закриваючи зустріч єпископів та молоді з усього Середземномор'я у французькому портовому місті Марсель папа Римський  заявив, що європейські уряди повинні більше піклуватися про мігрантів, які перетинають Середземне море, заявивши, що "ті, хто ризикує своїм життям в морі, не вторгаються, вони шукають гостинності".

Понтифік додав, що міграція є "реальністю нашого часу, процесом, який охоплює три континенти навколо Середземномор'я і яким необхідно керувати з мудрим передбаченням, включаючи європейську відповідь".

Ці слова Папи, сказані перед президентом Еммануелем Макроном, уряд якого планує посилити заходи з контролю над міграцією, прозвучали після того, як він у п'ятницю, прибувши до Франції, наполягав на тому, що "люди, які ризикують потонути, покинуті на хвилях, повинні бути врятовані".

Франкі Домінго, громадянин Бенінесу, який очолює групу нелегальних мігрантів у Марселі, сказав, що він сподівається, що візит понтифіка "поверне нам трохи надії" і "заспокоїть політичну напругу".

Середземноморський порт є "космополітичним, мультикультурним, багаторелігійним" центром, але "стикається з величезними труднощами, наркотрафіком, який щодня забирає людські життя, проблемою житла", - додав Домінго.

Першою зупинкою Франциска в Марселі стала знакова для міста церква Нотр-Дам-де-ла-Гард, де моряки традиційно моляться про захист, а зі стелі звисають моделі кораблів, подаровані на знак подяки. Біля пам'ятника з видом на міські дахи і блискуче Середземне море, понтифік наполягав на тому, що "люди, які ризикують потонути, будучи покинутими на хвилях, повинні бути врятовані".

У непідготовленій промові, доданій наприкінці свого виступу, Папа подякував групам допомоги, які рятують мігрантів, що зазнають небезпеки на морі, засудивши спроби перешкодити їхній діяльності як "жести ненависті".

Послання Папи Франциска на завершальному засіданні "Середземноморських зустрічей" могло б мати менший резонанс, зважаючи на тривалий занепад католицизму у Франції. Менше третини людей досі називають себе католиками, і лише частина з них регулярно відвідує месу, пише France24.

Доповнення

Щороку в цей час, італійський острів Лампедуза, розташований за 145 км на північ від Тунісу, потерпає від напливу десятків тисяч мігрантів з Африки. Минулого тижня приплив мігрантів перевищив 10 000 осіб. У результаті кількість біженців на Лампедузі перевищила кількість жителів цього острова, які врешті вийшли з протестами. Влада намагається розв'язати питання.

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