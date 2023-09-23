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Папа Римский о кризисе с нелегалами в ЕС: мигранты "не вторгаются, а ищут гостеприимства"

Папа Римский о кризисе с нелегалами в ЕС: мигранты "не вторгаются, а ищут гостеприимства"

Киев • УНН

 • 85594 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Папа Франциск сегодня в Марселе заявил, что власти ЄС должны больше заботиться о мигрантах, пересекающих Средиземное море, отметив, что "они ищут гостеприимства", пишет AFP, передает УНН.

Детали

Закрывая встречу епископов и молодежи со всего Средиземноморья во французском портовом городе Марсель Папа Римский заявил, что европейские правительства должны больше заботиться о мигрантах, пересекающих Средиземное море, отметив, что "те, кто рискует своей жизнью в море, не вторгаются, они ищут гостеприимства".

Понтифик добавил, что миграция является "реальностью нашего времени, процессом, который охватывает три континента вокруг Средиземноморья и которым необходимо управлять с мудрым предвидением, включая европейский ответ".

Эти слова Папы, сказанные перед президентом Эммануэлем Макроном, правительство которого планирует ужесточить меры по контролю над миграцией, прозвучали после того, как он в пятницу, прибыв во Францию, настаивал на том, что "люди, которые рискуют утонуть, брошенные на волнах, должны быть спасены".

Франки Доминго, гражданин Бенинеса, возглавляющий группу нелегальных мигрантов в Марселе, сказал, что он надеется, что визит понтифика "вернет нам немного надежды" и "успокоит политическое напряжение".

Средиземноморский порт является "космополитическим, мультикультурным, многорелигиозным" центром, но "сталкивается с огромными трудностями, наркотрафиком, который ежедневно уносит человеческие жизни, проблемой жилья", - добавил Доминго.

Первой остановкой Франциска в Марселе стала знаковая для города церковь Нотр-Дам-де-ла-Гард, где моряки традиционно молятся о защите, а с потолка свисают модели кораблей, подаренные в знак благодарности. У памятника с видом на городские крыши и сверкающее Средиземное море, понтифик настаивал на том, что "люди, которые рискуют утонуть, будучи брошенными на волнах, должны быть спасены".

В неподготовленной речи, добавленной в конце своего выступления, Папа поблагодарил группы помощи, которые спасают мигрантов, подвергающихся опасности на море, осудив попытки помешать их деятельности как "жесты ненависти".

Послание Папы Франциска на заключительном заседании "Средиземноморских встреч" могло бы иметь меньший резонанс, учитывая длительный упадок католицизма во Франции. Менее трети людей до сих пор называют себя католиками, и лишь часть из них регулярно посещает мессу, пишет France24.

Дополнение

Каждый год в это время, итальянский остров Лампедуза, расположенный в 145 км к северу от Туниса, страдает от наплыва десятков тысяч мигрантов из Африки. На прошлой неделе приток мигрантов превысил 10 000 человек. В результате количество беженцев на Лампедузе превысило количество жителей этого острова, которые в конце концов вышли с протестами. Власти пытаются решить вопрос.

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