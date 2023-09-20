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На італійському Лампедузі мігрантів вже більше, ніж жителів острова: влада намагається знайти рішення

На італійському Лампедузі мігрантів вже більше, ніж жителів острова: влада намагається знайти рішення

Київ • УНН

 • 272194 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Як і щороку в цей час, італійський острів Лампедуза, розташований за 145 км на північ від Тунісу, потерпає від напливу десятків тисяч мігрантів з Африки. Минулого тижня приплив мігрантів перевищив 10 000 осіб. У результаті кількість біженців на Лампедузі перевищила кількість жителів цього острова, які врешті вийшли з протестами. Влада намагається розв'язати питання, пише УНН з посиланням на ЗМІ.

Деталі

Острів Лампедуза, що входить до групи Пелагських островів, є найпівденнішою точкою Італії і першим портом, куди припливають човни з мігрантами з Північної Африки.

Франція, щоб запобігти потоку нелегалів, ще раз посилила контроль на кордоні з Італією, який вона здійснює вже впродовж кількох років, пише ansa. Австрія посилено контролює свої південні кордони з Італією. Німеччина в Баварії також запроваджує прикордонний контроль на кордоні з Австрією. Але ефект від здійснюваного всередині ЄС прикордонного контролю, поки що надто малий, вважає експерт з міграції Геральд Кнаус, пише DW.

"Той, хто вже прибув до Шенгенської зони, в якій немає систематичного контролю на внутрішніх кордонах країн ЄС, має хороші шанси коли-небудь опинитися в Німеччині", - вказує Кнаус.

Німеччина - головна мета для нелегальних мігрантів, незважаючи на те, що її кордони не є зовнішніми кордонами ЄС. Одразу потрапити до ФРН, не опинившись перед цим в одній із країн Євросоюзу, де, згідно з Дублінськими угодами, і мають просити притулок мігранти, вони не можуть. Хіба тільки повітряним шляхом. Тим часом, за даними Федерального відомства у справах мігрантів і біженців (BAMF), до серпня нинішнього року було подано 220 тисяч прохань про надання притулку в Німеччині. В Італії ж, наприклад, за аналогічний період було подано лише 64 тисячі таких клопотань. Ті особи, кому німецька влада відмовляє в наданні притулку, мають бути депортовані з ФРН. Але це відбувається рідко.

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На острів продовжують прибувати дедалі більше човнів із мігрантами: у неділю їх прибуло понад 100. Минулого тижня приплив мігрантів перевищив 10 000 осіб, а загальне населення невеликого острова Лампедуза становить близько 6 000 осіб. Лише минулого вівторка всього за 24 години на острів прибуло понад 6000 нелегальних мігрантів.

Для мігрантів є приймальний центр, але його офіційна місткість становить лише 400 осіб, тому більшості новоприбулих доводиться спати зовні. 13 вересня, там відбулися масові заворушення, тому що прибулі протестували проти їхнього поганого забезпечення.

Самі італійці влаштували масові акції протесту на острові Лампедуза за кілька годин до візиту президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн разом із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Місцеві жителі вимагали заходів, щоб зупинити потік мігрантів.

Зазначається, що спеціально під візит високопосадовців місцевість зазнала великих змін. В прибраному таборі було розміщено понад 1500 осіб, де було до 7000. Були зняті намети Червоного Хреста. Зникла велика кількість входів та виходів, а також пагорб, що став туалетом просто неба, очистили. Мелоні і фон дер Ляєн відвідали структуру, відмінну від тієї, якою вона виглядала в останні дні, пише Corriere.

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"Ми всі робимо ставку на майбутнє в цьому питанні. Замість того, щоб перерозподіляти мігрантів, необхідно припинити від'їзд, як того вимагають самі біженці, про яких ми намагаємося піклуватися щодня. Я не виключаю участі Організації Об'єднаних Націй, яку я вважаю необхідною. Принаймні, нам потрібна військово-морська місія ЄС проти контрабандистів", - заявила Мелоні.

"Нам потрібні дії в Африці", - заявив заступник прем'єр-міністра і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Секретар Демократичної партії Італїї Еллі Шляйн скликала секретаріат партії на завтра, об 11.30, з питання про мігрантів і справу Лампедузи. Мета, полягає в тому, щоб підбити підсумки того, що відбувається, і визначити, розвиток політичної лінії з цього питання.

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