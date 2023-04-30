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За останні десять днів на берег Тунісу викинуло 210 тіл мігрантів

За останні десять днів на берег Тунісу викинуло 210 тіл мігрантів

Київ • УНН

 • 578041 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Берегова охорона Тунісу повідомила, що за 10 днів виявила близько 210 тіл мігрантів, викинутих на центральне узбережжя країни на тлі зростання міграції. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Деталі

За словами речника Національної гвардії, попередні огляди тіл показали, що мігранти були з країн Африки на південь від Сахари.

Із 210 мертвих мігрантів, виявлених протягом 10 днів, починаючи з 18 квітня, близько 70 були виявлені на пляжах східного Сфакса, сусідніх островів Керкенна та Махдії. Ці три райони є відправними точками для більшості спроб міграції на італійське узбережжя, зокрема на віддалений острів Лампедуза.

Зростаюча кількість мертвих мігрантів захлеснула лікарняний морг в Сфаксі, місткість якого становить від 30 до 40 тіл.

За словами речника, щоб послабити навантаження на лікарні, місцева влада працює над прискоренням поховання жертв після проведення тестів ДНК та можливої ідентифікації родичами.

Минулого року місцева влада взяла на себе зобов'язання створити спеціальний цвинтар для мігрантів.

Доповнення

Після візиту на початку цього тижня єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йохансон міністерство закордонних справ Тунісу заявило у своїй заяві в четвер, що Туніс і Європейський союз домовилися сприяти добровільному поверненню мігрантів з країн на південь від Сахари до країн їх походження.

За даними Міжнародної організації з міграції, міграція до Європи зростає, досягнувши піку у 2022 році до 189 620 осіб. Це найвищий показник з 2016 року, коли близько 400 000 людей залишили свої рідні місця.

Для багатьох африканців на південь від Сахари, яким не потрібна віза для поїздки до Тунісу, ця північноафриканська країна є трампліном до Європи, тоді як інші приїжджають з Лівії, яка межує з Тунісом.

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