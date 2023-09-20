На итальянскоМ Лампедузе мигрантов уже больше, чем жителей острова: власти пытаются найти решение

Детали

Остров Лампедуза, входящий в группу Пелагских островов, является самой южной точкой Италии и первым портом, куда приплывают лодки с мигрантами из Северной Африки.

Франция, чтоб избежать потока нелегалов, еще раз усилила контроль на границе с Италией, который она осуществляет уже на протяжении нескольких лет, пишет ansa. Австрия усиленно контролирует свои южные границы с Италией. Германия в Баварии также вводит пограничный контроль на границе с Австрией. Но эффект от осуществляемого внутри ЕС пограничного контроля, пока слишком мал, считает эксперт по миграции Геральд Кнаус, пишет DW.

"Тот, кто уже прибыл в Шенгенскую зону, в которой нет систематического контроля на внутренних границах стран ЕС, имеет хорошие шансы когда-нибудь оказаться в Германии", - указывает Кнаус.

Германия - главная цель для нелегальных мигрантов, несмотря на то, что ее границы не являются внешними границами ЕС. Сразу попасть в ФРГ, не оказавшись перед этим в одной из стран Евросоюза, где, согласно Дублинским соглашениям, и должны просить убежище мигранты, они не могут. Разве только воздушным путем. Между тем, по данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев (BAMF), к августу нынешнего года было подано 220 тысяч прошений о предоставлении убежища в Германии. В Италии же, например, за аналогичный период было подано лишь 64 тысячи таких ходатайств. Те лица, кому немецкие власти отказывают в предоставлении убежища, должны быть депортированы из ФРГ. Но это происходит редко.

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На остров продолжают прибывать все больше лодок с мигрантами: в воскресенье их прибыло более 100. На прошлой неделе приток мигрантов превысил 10 000 человек, а общее население небольшого острова Лампедуза составляет около 6 000 человек. Только в прошлый вторник всего за 24 часа на остров прибыло более 6000 нелегальных мигрантов.

Для мигрантов есть приемный центр, но его официальная вместимость составляет лишь 400 человек, поэтому большинству новоприбывших приходится спать снаружи. 13 сентября, там произошли массовые беспорядки, потому что прибывшие протестовали против их плохого обеспечения.

Сами итальянцы устроили массовые акции протеста на острове Лампедуза за несколько часов до визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Местные жители требовали мер, чтобы остановить поток мигрантов.

Отмечается, что специально под визит высокопоставленных чиновников местность претерпела большие изменения. В убранном лагере было размещено более 1500 человек, где было до 7000. Были сняты палатки Красного Креста. Исчезло большое количество входов и выходов, а также был очищен холм, ставший туалетом под открытым небом. Мелони и фон дер Ляйен посетили структуру, отличную от той, какой она выглядела в последние дни, пишет Corriere.

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"Мы все делаем ставку на будущее в этом вопросе. Вместо того, чтобы перераспределять мигрантов, необходимо прекратить отъезд, как того требуют сами беженцы, о которых мы пытаемся заботиться ежедневно. Я не исключаю участия Организации Объединенных Наций, которое я считаю необходимым. По крайней мере, нам нужна военно-морская миссия ЕС против контрабандистов", - заявила Мелони.

"Нам нужны действия в Африке", - заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Секретарь Демократической партии Италии Элли Шляйн созвала секретариат партии на завтра, в 11.30, по вопросу о мигрантах и деле Лампедузы. Цель, заключается в том, чтобы подвести итоги происходящего и определить, развитие политической линии по этому вопросу.