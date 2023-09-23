Сегодня Всемирный день мигрантов и беженцев: сколько украинцев были вынуждены бежать от войны, миротворческие инициативы Ватикана
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сегодня, 24 сентября, - Всемирный день мигрантов и беженцев. Это событие, которое отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, было основано Католической церковью накануне Первой мировой войны, пишет УНН.
Папа Пий Х, возглавлявший Святой престол в 1903-1914 годах, призвал молиться за итальянцев, которые по различным причинам покинули свою страну. С годами событие эволюционировало, и охватило не только итальянцев, а и всех мигрантов и беженцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Римский о кризисе с нелегалами в ЕС: мигранты “не вторгаются, а ищут гостеприимства”
Украинские беженцы
По оценкам различных международных и общественных организаций, на данный момент количество украинских беженцев, которые были вынуждены выехать из страны из-за полномасштабной российской агрессии, превысило 8 миллионов. Более 5 миллионов из них обратились за статусом временной защиты в странах Западной Европы.
Польша, Германия и Чехия, приняли больше всего украинцев.
В ООН отмечают, что бегство украинцев от ужасов российской полномасштабной агрессии стало самым массовым вынужденным переселением в Европе с времен Второй мировой войны.
Как Ватикан относится к российской агрессии
Позиция Папы Римского Франциска относительно нападения России на Украину остается нейтральной.
Он периодически призывает молиться за Украину и украинцев. Даже назначил своего спецпредставителя по мирному урегулированию в Украине.
В то же время, Франциск отметился скандальным заявлением о “величии” России, за которое его раскритиковали не только в Украине.
В Украине реально оценивают возможности понтификата повлиять на ситуацию. В частности, после встречи с ним Зеленский заявил, “Если Папа Франциск сможет вернуть наших детей, я считаю, что этого достаточно”.