З початку повномасштабної війни проти України близько 3 500 російських чоловіків призовного віку попросили притулку в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. З 24 лютого 2022 року близько 3500 дезертирів та ухилянтів з росії попросили притулку в ФРН. Про це йдеться у відповіді Федерального МВС на депутатський запит депутата від "Лівої партії" Клари Бюнґер, яку опублікувала "Redaktions Netzwerk Deutschland", пише УНН.
Деталі
Згідно з відповіддю, Федеральне відомство з питань міграції та біженців на сьогоднішній день прийняло рішення щодо більш ніж 1500 заяв з близько 3500 отриманих. Водночас для приблизно 1100 заявників процедура надання притулку здійснюється іншою державою-членом ЄС відповідно до Дублінського регламенту, зазначили у відомстві.
Загалом лише 90 російських чоловіків призовного віку отримали статус біженця в Німеччині. При цьому, у відомстві зазначили, міграційна служба постійно відстежує та аналізує ситуацію в країнах походження мігрантів.
Останній раз практика прийняття рішень щодо ситуації була переглянута цього місяця. Зазначається, що вона стала більш ліберальною для росіян, які не хочуть воювати та шукають притулку у Німеччині.
Цитата
"Дезертири можуть продовжувати отримувати міжнародний захист на регулярній основі. Особи, які мають бути призвані до армії і відмовляються служити, отримають міжнародний захист, якщо будуть виконані умови для цього", - зазначили у відомстві, наголосивши, що більше шансів на позитивне рішення мають саме дезертири, а не просто військовозобов’язані, які не хочуть мобілізовуватися.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На росії агітують випускників навчальних закладів вступати до лав армії рф - Генштаб