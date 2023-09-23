З початку повномасштабної війни проти України близько 3 500 російських чоловіків призовного віку попросили притулку в Німеччині

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Згідно з відповіддю, Федеральне відомство з питань міграції та біженців на сьогоднішній день прийняло рішення щодо більш ніж 1500 заяв з близько 3500 отриманих. Водночас для приблизно 1100 заявників процедура надання притулку здійснюється іншою державою-членом ЄС відповідно до Дублінського регламенту, зазначили у відомстві.

Загалом лише 90 російських чоловіків призовного віку отримали статус біженця в Німеччині. При цьому, у відомстві зазначили, міграційна служба постійно відстежує та аналізує ситуацію в країнах походження мігрантів.

Останній раз практика прийняття рішень щодо ситуації була переглянута цього місяця. Зазначається, що вона стала більш ліберальною для росіян, які не хочуть воювати та шукають притулку у Німеччині.

Цитата

"Дезертири можуть продовжувати отримувати міжнародний захист на регулярній основі. Особи, які мають бути призвані до армії і відмовляються служити, отримають міжнародний захист, якщо будуть виконані умови для цього", - зазначили у відомстві, наголосивши, що більше шансів на позитивне рішення мають саме дезертири, а не просто військовозобов’язані, які не хочуть мобілізовуватися.



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