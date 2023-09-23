С начала полномасштабной войны против Украины около 3 500 российских мужчин призывного возраста попросили убежища в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. С 24 февраля 2022 года около 3500 дезертиров и уклонистов из россии попросили убежища в ФРГ. Об этом говорится в ответе Федерального МВД на депутатский запрос депутата от "Левой партии" Клары Бюнгер, который опубликовала "Redaktions Netzwerk Deutschland", пишет УНН.
Детали
Согласно ответу, Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев на сегодняшний день приняло решение по более чем 1500 заявлений из около 3500 полученных. В то же время для примерно 1100 заявителей процедура предоставления убежища осуществляется другим государством-членом ЕС в соответствии с Дублинским регламентом, отметили в ведомстве.
В целом только 90 российских мужчин призывного возраста получили статус беженца в Германии. При этом, в ведомстве отметили, миграционная служба постоянно отслеживает и анализирует ситуацию в странах происхождения мигрантов.
Последний раз практика принятия решений по ситуации была пересмотрена в этом месяце. Отмечается, что она стала более либеральной для россиян, которые не хотят воевать и ищут убежища в Германии.
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"Дезертиры могут продолжать получать международную защиту на регулярной основе. Лица, которые должны быть призваны в армию и отказываются служить, получат международную защиту, если будут выполнены условия для этого", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что больше шансов на положительное решение имеют именно дезертиры, а не просто военнообязанные, которые не хотят мобилизоваться.
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