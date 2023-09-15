На росії агітують випускників навчальних закладів вступати до лав армії рф - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Значні втрати на фронті змушують росіян доукомплектовувати армію випускниками навчальних закладів. Зокрема, активно агітують долучилися до лав окупаційних військ тих, хто тільки-но закінчив училища, інтернати та технікуми. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що через катастрофічними втратами окупантів, з метою доукомплектування новосформованої 25 загальновійськової армії зс рф, на території приморського та хабаровського країв російської федерації здійснюються мобілізаційні заходи місцевого населення.
“В професійно-технічних училищах, технікумах та серед випускників інтернатів ведуться активні агітаційні заходи із залученням російських військовослужбовців новосформованої 25 армії зс рф, які закінчили зазначені навчальні заклади”, - зауважили у Генштабі.
Доповнення
Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону повідомив, що на території тимчасово окупованої Запорізької області окупанти розпочали підготовку до мобілізації мирного населення. Вони проводять звірку даних серед кадровиків, розсилають СМС-повідомлення про можливість вступити в росгвардію і навіть оголосили про набір на службу в армії рф у фейковому центрі зайнятості.