На россии агитируют выпускников учебных заведений вступать в ряды армии рф - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Значительные потери на фронте заставляют россиян доукомплектовывать армию выпускниками учебных заведений. В частности, активно агитируют вступить в ряды оккупационных войск тех, кто только что закончил училища, интернаты и техникумы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что из-за катастрофических потерь оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25 общевойсковой армии вс рф, на территории приморского и хабаровского краев российской федерации осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения.
“В профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии вс рф, которые закончили указанные учебные заведения”, - отметили в Генштабе.
Дополнение
Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона сообщил, что на территории временно оккупированной Запорожской области оккупанты начали подготовку к мобилизации мирного населения. Они проводят сверку данных среди кадровиков, рассылают СМС-сообщения о возможности вступить в росгвардию и даже объявили о наборе на службу в армии рф в фейковом центре занятости.