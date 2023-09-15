росіяни почали підготовку до мобілізації на ТОТ - мер Мелітополя

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“Ми бачимо, що тенденція до мобілізації розпочалася. Так, уже на території Бердянська ворог почав робити звірку даних у всіх комунальних підприємствах, медичних закладах та в школах. Ми бачимо, їх що мета полягає у тому, аби по усіх кадровиках на тимчасово окупованій Запорізькій області зробити звірку своїх даних. Також ми бачимо постійну СМС-розсилку нашим мешканцям з пропозиціями укладати контракт безпосередньо з Росгвардією. Також уже оголосили на території фейкового центру зайнятості Мелітополя про пропозицію укладати контракт на службу в армії росії, пропонують окупанти якісь баснословні гроші, начебто 200 тис. рублів, але це точно не вартує того, щоб йти гарматним м'ясом. Але тенденція розпочалася, окупанти починають проводити попередню роботу”, - сказав Федоров.

Він додав, що такий процес мобілізації пов'язаний з закінченням проведення фейкових "виборів" на окупованій території.

"Окупанти це намагаються пояснити тим, що паспорти росії отримав хтось, вибори начебто відбулися, легітимізація начебто відбулася, і тепер можна проводити мобілізацію. Насправді і паспорти рфії отримала вкрай мала кількість наших мешканців, які залишилися на окупованій території, і в виборах майже ніхто не брав участі, а тих, кого обрали, точно не представляють мешканців Мелітополя”, - додав Федоров.

Нагадаємо

Також УНН повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини очікується мобілізація за новими правилами. Ворожим військкоматам дозволили перетнути межу в рамках закону. Тепер вони можуть вдиратись в квартири.