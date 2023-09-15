россияне начали подготовку к мобилизации на ВОТ - мэр Мелитополя

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“Мы видим, что тенденция к мобилизации началась. Так, уже на территории Бердянска враг начал делать сверку данных во всех коммунальных предприятиях, медицинских учреждениях и в школах. Мы видим, их цель заключается в том, чтобы по всем кадровикам на временно оккупированной Запорожской области сделать сверку своих данных. Также мы видим постоянную СМС-рассылку нашим жителям с предложениями заключать контракт непосредственно с Росгвардией. Также уже объявили на территории фейкового центра занятости Мелитополя о предложении заключать контракт на службу в армии России, предлагают оккупанты какие-то баснословные деньги, вроде 200 тыс. рублей, но это точно не стоит того, чтобы идти пушечным мясом. Но тенденция началась, оккупанты начинают проводить предварительную работу”, - сказал Федоров.

Он добавил, что такой процесс мобилизации связан с окончанием проведения фейковых "выборов" на оккупированной территории.

"Оккупанты это пытаются объяснить тем, что паспорта россии получил кто-то, выборы вроде бы состоялись, легитимизация вроде бы состоялась, и теперь можно проводить мобилизацию. На самом деле и паспорта рфии получило крайне малое количество наших жителей, которые остались на оккупированной территории, и в выборах почти никто не участвовал, а те, кого выбрали, точно не представляют жителей Мелитополя”, - добавил Федоров.

Напомним

Также УНН сообщал, что на временно оккупированных территориях Луганщины ожидается мобилизация по новым правилам. Вражеским военкоматам позволили пересечь границу в рамках закона. Теперь они могут врываться в квартиры.