россияне начали подготовку к мобилизации на ВОТ - мэр Мелитополя

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона сообщил, что на территории временно оккупированной Запорожской области оккупанты начали подготовку к мобилизации мирного населения. Они проводят сверку данных среди кадровиков, рассылают СМС-сообщения о возможности вступить в росгвардию и даже объявили о наборе на службу в армии рф в фейковом центре занятости, передает УНН.

Цитата

“Мы видим, что тенденция к мобилизации началась. Так, уже на территории Бердянска враг начал делать сверку данных во всех коммунальных предприятиях, медицинских учреждениях и в школах. Мы видим, их цель заключается в том, чтобы по всем кадровикам на временно оккупированной Запорожской области сделать сверку своих данных. Также мы видим постоянную СМС-рассылку нашим жителям с предложениями заключать контракт непосредственно с Росгвардией. Также уже объявили на территории фейкового центра занятости Мелитополя о предложении заключать контракт на службу в армии России, предлагают оккупанты какие-то баснословные деньги, вроде 200 тыс. рублей, но это точно не стоит того, чтобы идти пушечным мясом. Но тенденция началась, оккупанты начинают проводить предварительную работу”, - сказал Федоров.

Он добавил, что такой процесс мобилизации связан с окончанием проведения фейковых "выборов" на оккупированной территории.

"Оккупанты это пытаются объяснить тем, что паспорта россии получил кто-то, выборы вроде бы состоялись, легитимизация вроде бы состоялась, и теперь можно проводить мобилизацию. На самом деле и паспорта рфии получило крайне малое количество наших жителей, которые остались на оккупированной территории, и в выборах почти никто не участвовал, а те, кого выбрали, точно не представляют жителей Мелитополя”, - добавил Федоров.

Напомним

Также  УНН сообщал, что на временно оккупированных территориях Луганщины ожидается мобилизация по новым правилам. Вражеским военкоматам позволили пересечь границу в рамках закона. Теперь они могут врываться в квартиры. 

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