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Прем’єр-міністр Італії вимагає від ЄС блокування потоків мігрантів

Прем’єр-міністр Італії вимагає від ЄС блокування потоків мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні звернулась до ЄС з проханням долучитись до “військово-морської місії, аби запобігти перетину мігрантами з Північної Африки Середземного моря. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Мелоні опублікувала відеозвернення в соціальних мережах, пообіцявши вжити жорстких заходів у відповідь на сплеск прибуття мігрантів цього тижня, який переповнив крихітний італійський острів Лампедуза.

Вона сказала, що написала президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням включити питання імміграції до порядку денного саміту ЄС у жовтні.

«Я маю намір повторити прохання про негайну місію ЄС для блокування відпливу човнів з мігрантами», — сказала Мелоні.

Доповнення

Нещодавно на Лампедузу випав основний тягар, лише цього тижня туди висадилося близько 7000 осіб, що перевищує постійне населення острова. Це викликало заклики місцевих політиків про допомогу.

У п’ятницю мігрантів поступово вивозили з перевантаженого центру прийому «гарячих точок» Лампедузи на більший острів Сицилія та інші частини Італії.

Раніше в п'ятницю Франція погодилася співпрацювати з Італією над певною відповіддю ЄС на кризу.

Мелоні повідомила, що кабінет міністрів збереться в понеділок, щоб прийняти надзвичайні заходи, включаючи прохання до армії побудувати більші центри прийому для розміщення нелегальних мігрантів і продовжити ліміт часу, протягом якого вони можуть бути затримані.

Більшість човнів для мігрантів, які прямують до Італії, вирушають із Тунісу.

Мелоні допомогла ЄС укласти угоду з північноафриканською державою в липні, щоб зупинити потоки в обмін на фінансування, але вона ще не реалізована.

У своєму повідомленні в п'ятницю вона закликала Європейську комісію негайно перерахувати Тунісу 250 мільйонів євро.

Агентство ООН у справах біженців приєдналося до закликів Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до ЄС розділити тягар порятунку мігрантів і, зрештою, поселення тих, хто отримав статус біженця, що є одним із найбільш суперечливих питань серед держав-членів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр оборони Італії вважає, що переговори України та росії щодо припинення війни можуть розпочатися через 7-8 місяців



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