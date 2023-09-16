Прем’єр-міністр Італії вимагає від ЄС блокування потоків мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні звернулась до ЄС з проханням долучитись до “військово-морської місії, аби запобігти перетину мігрантами з Північної Африки Середземного моря. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Мелоні опублікувала відеозвернення в соціальних мережах, пообіцявши вжити жорстких заходів у відповідь на сплеск прибуття мігрантів цього тижня, який переповнив крихітний італійський острів Лампедуза.
Вона сказала, що написала президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням включити питання імміграції до порядку денного саміту ЄС у жовтні.
«Я маю намір повторити прохання про негайну місію ЄС для блокування відпливу човнів з мігрантами», — сказала Мелоні.
Доповнення
Нещодавно на Лампедузу випав основний тягар, лише цього тижня туди висадилося близько 7000 осіб, що перевищує постійне населення острова. Це викликало заклики місцевих політиків про допомогу.
У п’ятницю мігрантів поступово вивозили з перевантаженого центру прийому «гарячих точок» Лампедузи на більший острів Сицилія та інші частини Італії.
Раніше в п'ятницю Франція погодилася співпрацювати з Італією над певною відповіддю ЄС на кризу.
Мелоні повідомила, що кабінет міністрів збереться в понеділок, щоб прийняти надзвичайні заходи, включаючи прохання до армії побудувати більші центри прийому для розміщення нелегальних мігрантів і продовжити ліміт часу, протягом якого вони можуть бути затримані.
Більшість човнів для мігрантів, які прямують до Італії, вирушають із Тунісу.
Мелоні допомогла ЄС укласти угоду з північноафриканською державою в липні, щоб зупинити потоки в обмін на фінансування, але вона ще не реалізована.
У своєму повідомленні в п'ятницю вона закликала Європейську комісію негайно перерахувати Тунісу 250 мільйонів євро.
Агентство ООН у справах біженців приєдналося до закликів Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до ЄС розділити тягар порятунку мігрантів і, зрештою, поселення тих, хто отримав статус біженця, що є одним із найбільш суперечливих питань серед держав-членів.
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