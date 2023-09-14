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Міністр оборони Італії вважає, що переговори України та росії щодо припинення війни можуть розпочатися через 7-8 місяців

Міністр оборони Італії вважає, що переговори України та росії щодо припинення війни можуть розпочатися через 7-8 місяців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сподівається, що спроби проведення переговорів щодо закінчення російської війни в Україні стануть можливими через сім-вісім місяців, повідомляє ANSA, інформує УНН.

Цитата

“Український контрнаступ проти російських військ "не є прогулянкою в парку, як було відомо", і Італія сподівається, що спроби вирішення “конфлікту” можуть з'явитися "в досить короткі терміни, через сім-вісім місяців", - заявив міністр оборони Гвідо Крозетто.

Міністр додав, що мінімальною передумовою для переговорів є попереднє припинення вогню з боку москви, а саме: "щоб росія припинила бомбардування України хоча б на один день".

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