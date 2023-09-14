Министр обороны Италии считает, что переговоры Украины и россии о прекращении войны могут начаться через 7-8 месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто надеется, что попытки проведения переговоров по окончанию российской войны в Украине станут возможными через семь-восемь месяцев, сообщает ANSA, информирует УНН.
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“Украинское контрнаступление против российских войск "не является прогулкой в парке, как было известно", и Италия надеется, что попытки решения “конфликта” могут появиться "в достаточно короткие сроки, через семь-восемь месяцев", - заявил министр обороны Гвидо Крозетто.
Министр добавил, что минимальной предпосылкой для переговоров является предварительное прекращение огня со стороны москвы, а именно: "чтобы россия прекратила бомбардировки Украины хотя бы на один день".
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