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Министр обороны Италии считает, что переговоры Украины и россии о прекращении войны могут начаться через 7-8 месяцев

Киев • УНН

 • 586881 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто надеется, что попытки проведения переговоров по окончанию российской войны в Украине станут возможными через семь-восемь месяцев, сообщает ANSA, информирует УНН.

Цитата

“Украинское контрнаступление против российских войск "не является прогулкой в парке, как было известно", и Италия надеется, что попытки решения “конфликта” могут появиться "в достаточно короткие сроки, через семь-восемь месяцев", - заявил министр обороны Гвидо Крозетто.

Министр добавил, что минимальной предпосылкой для переговоров является предварительное прекращение огня со стороны москвы, а именно: "чтобы россия прекратила бомбардировки Украины хотя бы на один день".

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