Эрдоган возможно поедет в россию - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган вероятно поедет в россию, чтобы продлить соглашение о зерновом коридоре, об этом сообщает NTV, пишет УНН.
Детали
Согласно информации NTV полученной из источников в президентстве, визит Эрдогана в россию станет важнейшим шагом для продолжения соглашения о зерновом коридоре.
Подчеркивая, что работа продолжается, источники сказали: "Он думает, что каким-то образом можно найти точку соприкосновения".
В Украине после приостановления со стороны россии действия зернового соглашения были различные попытки альтернативных маршрутов. Несмотря на то, что транспортировка зерна из порта Констанца в Румынии считается первой из этих инициатив, план, который исключает россию, в Турции считают "нездоровым", говорится в сообщении.
Дополнение
Тем временем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину 25 августа. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Фидан может в ближайшее время посетить Россию для переговоров с глазу на глаз.
Напомним
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует лично обсудить возобновление «Черноморской зерновой инициативы» с российским президентом владимиром путиным в сентябре, если из’появится такая возможность.