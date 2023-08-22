Эрдоган возможно поедет в россию - СМИ

Детали

Согласно информации NTV полученной из источников в президентстве, визит Эрдогана в россию станет важнейшим шагом для продолжения соглашения о зерновом коридоре.

Подчеркивая, что работа продолжается, источники сказали: "Он думает, что каким-то образом можно найти точку соприкосновения".

В Украине после приостановления со стороны россии действия зернового соглашения были различные попытки альтернативных маршрутов. Несмотря на то, что транспортировка зерна из порта Констанца в Румынии считается первой из этих инициатив, план, который исключает россию, в Турции считают "нездоровым", говорится в сообщении.

Дополнение

Тем временем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину 25 августа. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Фидан может в ближайшее время посетить Россию для переговоров с глазу на глаз.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует лично обсудить возобновление «Черноморской зерновой инициативы» с российским президентом владимиром путиным в сентябре, если из’появится такая возможность.