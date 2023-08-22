Ердоган можливо поїде до росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган ймовірні поїде до росії, аби продовжити угоду про зерновий коридор, про це повідомляє NTV, пише УНН.
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Згідно з інформацією NTV отриманою з джерел в президентстві, візит Ердогана до росії стане найважливішим кроком для продовження угоди про зерновий коридор.
Підкреслюючи, що робота триває, джерела сказали: "Він думає, що якимось чином можна знайти точку дотику".
В Україні після призупинення з боку росії дії зернової угоди були різні спроби альтернативних маршрутів. Незважаючи на те, що транспортування зерна з порту Констанца в Румунії вважається першою з цих ініціатив, план, який виключає росію, у туреччині вважають "нездоровим", йдеться у повідомленні.
Доповнення
Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідає Україну 25 серпня. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Фідан може найближчим часом відвідати росію для переговорів віч-на-віч.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує особисто обговорити відновлення «Чорноморської зернової ініціативи» з російським президентом володимиром путіним у вересні, якщо з’явиться така можливість.