Голова МЗС Туреччини цього тижня відвідає Україну - Anadolu
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідає Україну 25 серпня, з посиланням на турецькі дипломатичні джерела у вівторок повідомляє Anadolu, пише УНН.
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Джерела, як вказано, не поділилися додатковою інформацією про візит.
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Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Фідан може найближчим часом відвідати росію для переговорів віч-на-віч.
Минулого місяця росія призупинила свою участь у "зерновій угоді", яку вона підписала минулого літа разом з Туреччиною, ООН і Україною і яка передбачала експорт зерна та іншої агропродукції з трьох українських портів на Чорному морі. москва неодноразово скаржилася, що російська частина угоди не виконується.