Глава МИД Турции на этой неделе посетит Украину - Anadolu
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину 25 августа, со ссылкой на турецкие дипломатические источники во вторник сообщает Anadolu, пишет УНН.
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Источники, как указано, не поделились дополнительной информацией о визите.
Дополнение
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Фидан может в ближайшее время посетить россию для переговоров с глазу на глаз.
В прошлом месяце россия приостановила свое участие в "зерновом соглашении", которое она подписала прошлым летом вместе с Турцией, ООН и Украиной и которое предусматривало экспорт зерна и другой агропродукции из трех украинских портов на Черном море. москва неоднократно жаловалась, что российская часть соглашения не выполняется.