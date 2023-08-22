Глава МИД Турции на этой неделе посетит Украину - Anadolu

Детали

Источники, как указано, не поделились дополнительной информацией о визите.

Дополнение

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Фидан может в ближайшее время посетить россию для переговоров с глазу на глаз.

В прошлом месяце россия приостановила свое участие в "зерновом соглашении", которое она подписала прошлым летом вместе с Турцией, ООН и Украиной и которое предусматривало экспорт зерна и другой агропродукции из трех украинских портов на Черном море. москва неоднократно жаловалась, что российская часть соглашения не выполняется.