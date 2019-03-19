Энергоблок № 2 Южно-Украинской АЭС отключен от сети
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня, 19 марта, энергоблок № 2 Южно-Украинской АЭС отключен от сети для проведения планового капитального ремонта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"19 марта в 01:57 отключен от энергосети для проведения планового капитального ремонта", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в рамках проекта "Энергомост Украина-ЕС" в Хмельницкой области достроят два энергоблока атомной электростанции.
Напомним, по состоянию на 19 марта в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.