Энергоблок № 2 Южно-Украинской АЭС отключен от сети

"19 марта в 01:57 отключен от энергосети для проведения планового капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в рамках проекта "Энергомост Украина-ЕС" в Хмельницкой области достроят два энергоблока атомной электростанции.

Напомним, по состоянию на 19 марта в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.