На Хмельниччині планують добудувати два енергоблоки АЕС і створити енергоміст з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У рамках проекту "Енергоміст Україна-ЄС" на Хмельничині добудують два енергоблоки атомної електростанції. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"На Хмельницькій АЕС знаходяться на старті ще два надважливих проекти для енергетичної безпеки та розвитку нашої держави – Енергетичний міст "Україна-ЄС" та проект добудови 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС", - повідомив він.
Варто зауважити, що "Енергоатом" очікував на затвердження Кабміном тендерної документації, необхідної для проведення конкурсу з визначення приватного партнера за проектом "Енергетичний міст "Україна-ЄС" ще у квітні 2018 р.
Нагадаємо, "Енергоатом" та Holtec International (США) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160 в Україні.
Довідка УНН. В рамках проекту "Енергетичний міст "Україна-Європейський Союз" передбачається здійснення експорту електроенергії з енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС за 2 напрямками: через поновлення ЛЕП 750 кВ на Жешув, а також діючою лінією на ПС Альбертирша (Угорщина) після модернізації Західноукраїнської підстанції. Це дасть змогу додати 1000 МВт атомної електроенергії до існуючого експортного потенціалу Бурштинського острову, який на сьогодні забезпечується виключно тепловою генерацією (550 МВт).
Проект не потребує бюджетного фінансування на жодному з етапів його реалізації. Усі заходи, передбачені в його рамках, фінансуватимуться за рахунок власних коштів приватного партнера.