Енергоатом та Holtec International підписали меморандум з використання модульних реакторів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. НАК “Енергоатом” та Holtec International (США) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160 в Україні, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби “Енергоатома”.
Як поінформували у прес-службі, меморандум має на меті не лише ліцензування в Україні технології SMR-160 та подальше будівництво цих реакторів на АЕС України, а й часткову локалізацію виробництва обладнання для SMR-160 на українських підприємствах.
З метою виконання меморандуму передбачається створення спільного Координаційного комітету Енергоатома та Holtec International. Першочерговим завданням Комітету стане організація робіт з оцінки нормативної документації, яка використовується для розробки проекту SMR-160 з метою впровадження цієї документації в Україні. Комітет зосередиться на комплексній оцінці проекту за методологією МАГАТЕ INPRO, а також оцінить його на відповідність вимогам EUR і WENRA з урахуванням результатів аналізу проекту, який вже виконується Комісією з ядерної безпеки Канади (CNSC). Наступним завданням Комітету стане оцінка інфраструктури ядерної промисловості України та підготовка спільних пропозицій щодо локалізації виробництва обладнання SMR-160 в Україні.
Нагадаємо, що раніше компанія Holtec International звернулась до вищого керівництва України з пропозицією створити в Україні хаб з розповсюдження у Європі, Азії і Африки технології малих модульних реакторів з локалізацією виробництва обладнання для них на українських підприємствах. Технологія малих модульних реакторів (ММР) визнана одним з найбільш перспективних напрямків у будівництві атомних електростанцій. ММР мають значно вищий рівень безпеки у порівнянні з традиційними типами реакторів за рахунок відсутності в них обладнання, яке вимагає зовнішнього електроспоживання, а також за рахунок інших систем пасивної безпеки.
Реактори проекту SMR-160 також мають можливість працювати у режимі маневрування потужністю, споруджуватися на невеликих площах та не потребують підведення потужних ліній електропередач.