Энергоатом и Holtec International подписали меморандум по использованию модульных реакторов

Как сообщили в пресс-службе, меморандум имеет целью не только лицензирование в Украине технологии SMR-160 и дальнейшее строительство этих реакторов на АЭС Украины, но и частичную локализацию производства оборудования для SMR-160 на украинских предприятиях.

С целью выполнения меморандума предусматривается создание совместного Координационного комитета Энергоатома и Holtec International. Первоочередной задачей Комитета станет организация работ по оценке нормативной документации, используемой для разработки проекта SMR-160 с целью внедрения этой документации в Украине. Комитет сосредоточится на комплексной оценке проекта по методологии МАГАТЭ INPRO, а также оценит его на соответствие требованиям EUR и WENRA с учетом результатов анализа проекта, который уже выполняется Комиссией по ядерной безопасности Канады (CNSC). Следующей задачей Комитета станет оценка инфраструктуры ядерной промышленности Украины и подготовка совместных предложений по локализации производства оборудования SMR-160 в Украине.

Напомним, что ранее компания Holtec International обратилась к высшему руководству Украины с предложением создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африки технологии малых модульных реакторов с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях. Технология малых модульных реакторов (ММР) признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет других систем пассивной безопасности.

Реакторы проекта SMR-160 также имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач.