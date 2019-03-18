В Хмельницкой области планируют достроить два энергоблока АЭС и создать энергомост с ЕС

"На Хмельницкой АЭС находятся на старте еще два сверхважных проекта для энергетической безопасности и развития нашего государства - Энергетический мост "Украина-ЕС" и проект достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС", - сообщил он.

Стоит отметить, что "Энергоатом" ожидал утверждения тендерной документации, необходимой для проведения конкурса по определению частного партнера по проекту "Энергетический мост "Украина-ЕС" еще в апреле 2018 года.

Напомним, "Энергоатом" и Holtec International (США) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.

Справка УНН. В рамках проекта "Энергетический мост "Украина-Европейский Союз" предусматривается осуществление экспорта электроэнергии из энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС по 2 направлениям: через обновления ЛЭП 750 кВ на Жешув, а также действующей линией на ПС Альбертирша (Венгрия) после модернизации Западноукраинской подстанции. Это позволит добавить 1000 МВт атомной электроэнергии к существующему экспортному потенциалу Бурштынского острова, который сегодня обеспечивается исключительно тепловой генерацией (550 МВт).

Проект не требует бюджетного финансирования на одном из этапов его реализации. Все мероприятия, предусмотренные в его рамках, будут финансироваться за счет собственных средств частного партнера.