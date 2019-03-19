Енергоблок № 2 Южно-Української АЕС відключено від мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, 19 березня, енергоблок № 2 Южно-Української АЕС відключено від мережі для проведення планового капітального ремонту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“19 березня о 01:57 відключено від енергомережі для проведення планового капітального ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у рамках проекту “Енергоміст Україна-ЄС” на Хмельниччині добудують два енергоблоки атомної електростанції.
Нагадаємо, станом на 19 березня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.