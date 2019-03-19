Енергосистема України працює без п’яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на 19 березня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 7-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 13-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 14-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 115-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 020 МВт, РАЕС — 2 410 МВт, ЮУАЕС — 2 020 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, минулої доби, 18 березня, станціями вироблено 251,86 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, Україна збільшила виробництво атомної електроенергії.