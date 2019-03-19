Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 7-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 13-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС 14-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 115-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 020 МВт, РАЭС - 2410 МВт, ЮУАЭС - 2 020 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

В "Энергоатоме" добавили, за минувшие сутки, 18 марта, станциями произведено 251,86 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, Украина увеличила производство атомной электроэнергии.



