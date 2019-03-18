Виробництво атомної електроенергії зросло на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Україна збільшила виробництво атомної електроенегрії. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"У 2014 році частка електроенергії, яку генерують АЕС, у загальному виробництві складала 47-48%. Сьогодні ця частка складає 54-58%", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, станом на 17 березня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 7 березня, енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення планового середнього ремонту тривалістю 100 діб.