Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на 18 березня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 6-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 12-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 13-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 114-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
В “Енергоатомі” додали, минулої доби, 17 березня, станціями вироблено 252,08 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 7 березня, енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення планового середнього ремонту тривалістю 100 діб.