Енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключено від мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні, 7 березня, енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення планового середнього ремонту тривалістю 100 діб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЗАЕС.
“Відповідно до узгодженої заявки 07 березня 2019 року о 00:02 енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення планового середнього ремонту тривалістю 100 діб”, — йдеться у повідомленні.
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В даний момент на Запорізькій АЕС у роботі перебувають 4 енергоблоки.
У відомстві додали, що за минулу добу енергоблоками ЗАЕС вироблено 114,9 млн кВт год електроенергії, з початку місяця — 702,8 млн кВт год електроенергії та з початку року — 7 млрд 480,4 млн кВт год електроенергії.
“Енергоатом” запевняє, що радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.
Нагадаємо, 25 лютого, енергоблок № 3 Запорізької АЕС дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора відключений від мережі.